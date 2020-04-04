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Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Bahçeli ve 'e taziye telefonu

Başkan Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kurucu Genel Başkanı merhum 'in vefat yıl dönümü dolayısıyla MHP Genel Başkanı ve Alparslan Türkeş'in oğlu 'i telefonla arayarak taziyelerini iletti.

  • Güncel
  • 04.04.2020 20:17
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  • Son Güncelleme: 04.04.2020 20:35
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Başkan Erdoğan'dan Bahçeli'ye taziye telefonu

Başkan , Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kurucu Genel Başkanı merhum 'in vefat yıl dönümü dolayısıyla MHP Genel Başkanı ve Alparslan Türkeş'in oğlu 'i telefonla arayarak taziyelerini iletti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede merhum Alparslan Türkeş'e Allah'tan rahmet, ailesine ve MHP camiasına başsağlığı dilekledi.

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