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Son dakika: 'daki yurdunda tepki çeken görüntüler! Savcılık harekete geçti

Son dakika haberi... 'da, yurt dışından geldikten sonra ya alındıkları nda, dan canlı yayın yaparak, daha önce yurtta kalan üniversiteli kız öğrencilerin eşyalarını karıştıran ve devleti aşağılayan ifadelerde bulunan 2 kişi, edildi. Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından söz konusu paylaşımları yapan 2 kişi hakkında soruşturma başlatıldığı ve bu kişilerin karantina süresinin tamamlanmasının ardından gözaltına alınacağı duyuruldu.

  • Güncel
  • 28.03.2020 14:41
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  • Son Güncelleme: 28.03.2020 14:41
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Karantina yurdunda provokasyon!
Koronavirüs salgının ardından yurt dışından gelen yaklaşık 500 kişi, geçen günlerde 'da 14 gün boyunca altında tutulacakları Hayreddin Tokadi 'na yerleştirildi.

Yurtta kalan Furkan A. isimli bir genç, dün akşam saatlerinde hesabından canlı yayın yaptı.

Genç, canlı yayın sırasında, okulların tatil edilmesiyle evlerine giden kız öğrencilerin eşyalarını karıştırdı. Genç kızların eşyalarını takipçilerine gösteren Furkan A. tepkiler üzerine yayını kapattı.

Tepkilerin ardından yurtta kalan başka bir grup da sosyal medya hesaplarından canlı yayın yaptı.

Bu yayında ise yurdun kız yurdu olduğunu bilmediklerini söyleyip, kendilerini savundu. Ancak bu sırada yurtta kalan Mehmet Nuri B. isimli bir genç de devleti aşağılayan ifadelerde bulundu.

Hem eşyaların karıştırılması hem de devleti aşağılayan sözler, Bolu'da tepkilere yol açtı. Bolu'da sosyal medyada yayılan görüntülerin ardından Bolu Ülkü Ocakları Başkanı İsmail Akgül, beraberindeki bir grupla karantina altındaki yurdun önüne giderek, tepki gösterdi.

Grup, burada Türk bayrağı açıp videodaki kişilere karşı söylemlerde bulundu. Yurtta kalan başka kişiler de edenlere destek verdi.

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