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Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Kurucu Genel Başkanı 'i anma mesajı

Son dakika haberi... Başkan Erdoğan " Genel Başkanı merhum 'i, vefatının 23. yılında rahmetle ve saygıyla yâd ediyorum" açıklamasında bulundu.

  • Güncel
  • 04.04.2020 11:11
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  • Son Güncelleme: 04.04.2020 11:11
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Başkan Erdoğan'dan anlamlı mesaj

Başkan , 'in vefatının 23. yılı vesilesiyle Twitter hesabından bir paylaşımda bulundu.

Erdoğan, paylaşımında "Milliyetçi Hareket Partisi Kurucu Genel Başkanı merhum Alparslan Türkeş'i, vefatının 23. yılında rahmetle ve saygıyla yâd ediyorum" ifadelerine yer verdi


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