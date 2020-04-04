Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Alparslan Türkeş'in vefatının 23. yılı vesilesiyle Twitter hesabından bir paylaşımda bulundu.
Erdoğan, paylaşımında "Milliyetçi Hareket Partisi Kurucu Genel Başkanı merhum Alparslan Türkeş'i, vefatının 23. yılında rahmetle ve saygıyla yâd ediyorum" ifadelerine yer verdi
Milliyetçi Hareket Partisi Kurucu Genel Başkanı merhum Alparslan Türkeş'i, vefatının 23. yılında rahmetle ve saygıyla yâd ediyorum. pic.twitter.com/bEU6zwqboa— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) April 4, 2020
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