Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün 69 hastanın daha hayatını kaybettiğini ve vefat sayısının 425'e çıktığını söyledi. "Son 24 saatte 2786 pozitif vaka daha çıktı.Toplam vaka 20 bin 921 oldu" dedi. Koca şöyle devam etti: "Çin ve DSÖ, bize bulaştırıcılık oranı olarak 2,7 demişti ancak İstanbul'da bir kişi, 16 kişiye bulaştırıyor" dedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: 1 kişi 16 kişiye bulaştırıyor
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün 69 hastanın daha hayatını kaybettiğini ve vefat sayısının 425'e çıktığını söyledi. "Son 24 saatte 2786 pozitif vaka daha çıktı. Toplam vaka 20 bin 921 oldu" dedi. Koca şöyle devam etti: "Çin ve DSÖ, bize bulaştırıcılık oranı olarak 2,7 demişti ancak İstanbul'da bir kişi, 16 kişiye bulaştırıyor" dedi.
- Güncel
- 04.04.2020
- Gazete
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