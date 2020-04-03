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sokağa çıkma yasağı geldi mi? kararları nelerdir?

Valiliği, Koronavirüs (Covid­19) salgınının olumsuz etkilerini azaltmak adına yeni kararlar aldı. geldi mi? kararları nelerdir? Valilikten kararlarına göre; vatandaşların sokağa çıkması belirli şartlara bağlandı. Çalışması zorunlu olan kişilere yanlarında belge bulundurma şartı getirildi. Zorunlu alışveriş dışında, alışveriş amaçlı sokağa çıkılmamasına karar verildi. İşte, !

  • Güncel
  • 03.04.2020 11:13
  •  - 
  • Son Güncelleme: 03.04.2020 11:13
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Kahramanmaraş sokağa çıkma yasağı geldi mi?

Kahramanmaraş sokağa çıkma yasağı geldi mi? Kahramanmaraş Valiliği kararları nelerdir? Kahramanmaraş İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, il genelinde virüsle mücadele için önemli kararlar aldı. Alınan kararlara göre, çalışması zorunlu olan kişilere yanlarında işyerlerinden alınan belge bulundurma şartı getirildi. Gıda ve ilaç gibi zorunlu alışverişlerin en yakın yerlerden karşılanmasına karar verildi. İşte, Kahramanmaraş Valiliği kararları!

KAHRAMANMARAŞ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI GELDİ Mİ?

Kahramanmaraş İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi 02 Nisan 2020 günü saat 16:00'da Vali Vahdettin Özkan Başkanlığında Valilik Toplantı Salonunda toplandı.

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