Bugünkü
Takvim

90 bin kişiye tahliye

İnfaz düzenlemesinin ayrıntıları açıklandı. Buna göre, 90 bin kişi cezaevlerinden çıkacağı vurgulandı. Cinsel şiddet, uyuşturucu, kadına şiddet, cinayet, terör suçları kapsam dışı bırakıldı.

ABONE OL
90 bin kişiye tahliye
AK Parti ve MHP gruplarının ortak hazırladığı infaz düzenlemesine ilişkin kanun teklifi, Başkanlığına sunuldu. AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, infaz düzenlemesine ilişkin açıklamalarda bulundu. 90 bin kişinin bu düzenlemeden yararlanacağını söyleyen Özkan, şu ifadeleri kullandı:

"Terör suçları, cinsel suçlar, uyuşturucu madde ticaret suçu, kasten adam öldürme suçu, kadına karşı şiddet suçu hariç olmak üzere, diğer suçlar bakımından kalıcı infaz oranı 1/2 olarak düzenlenmiştir. 65 yaş üstü olanlar ve 0-6 yaş arası çocuğu olanlara konutta infaz geliyor."

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haberler Güncel 90 bin kişiye tahliye
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri