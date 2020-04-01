90 bin kişiye tahliye

AK Parti ve MHP gruplarının ortak hazırladığı infaz düzenlemesine ilişkin kanun teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu. AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, infaz düzenlemesine ilişkin açıklamalarda bulundu. 90 bin kişinin bu düzenlemeden yararlanacağını söyleyen Özkan, şu ifadeleri kullandı:
"Terör suçları, cinsel suçlar, uyuşturucu madde ticaret suçu, kasten adam öldürme suçu, kadına karşı şiddet suçu hariç olmak üzere, diğer suçlar bakımından kalıcı infaz oranı 1/2 olarak düzenlenmiştir. 65 yaş üstü olanlar ve 0-6 yaş arası çocuğu olanlara konutta infaz geliyor."
"Terör suçları, cinsel suçlar, uyuşturucu madde ticaret suçu, kasten adam öldürme suçu, kadına karşı şiddet suçu hariç olmak üzere, diğer suçlar bakımından kalıcı infaz oranı 1/2 olarak düzenlenmiştir. 65 yaş üstü olanlar ve 0-6 yaş arası çocuğu olanlara konutta infaz geliyor."
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