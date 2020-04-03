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Son dakika: , Başkan Erdoğan liderliğinde video konferans ile toplandı

Son dakika haberi... Merkez Yürütme Kurulu (), Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı başkanlığında toplandı.

  • Güncel
  • 03.04.2020 15:17
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  • Son Güncelleme: 03.04.2020 15:20
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