AK Parti MYK’nın gündemi İdlib

C oronavirüs salgını nedeniyle yapılamayan AK Parti MYK toplantısı, 3 Nisan Cuma günü gerçekleşecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında toplanacak MYK, video konferans yöntemiyle yapılacak. Kurmaylar daha büyük olan MKYK toplantı salonunda bir araya gelecek ve sosyal mesafe düzenine göre oturacak. Başkan Erdoğan ise İstanbul'dan video konferansla toplantıya katılacak.



Toplantıda COVID-19 ile mücadelede gelinen nokta ele alınacak ve bundan sonra alınması gereken önlemler masaya yatırılacak. Ayrıca İdlib'de yaşanan gelişmeler ve mülteci sorunları da görüşülecek bir diğer başlık olacak.



TRUMP İLE GÖRÜŞTÜ

Başkan Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İkili, dünyayı etkileyen Coronavirüs ile mücadeleyi değerlendirdi.





EDA IŞIK