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Son dakika: Koronavirüs ilk kez "video konferans" yöntemiyle toplanacak! Bakan Koca açıklama yapacak

Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığı Koronavirüs , ilk kez video konferans yöntemiyle toplanacak. , Bilim Kurulu toplantısının ardından, saat 19.00'da basın toplantısı düzenleyecek.

  • Güncel
  • 03.04.2020 09:22
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  • Son Güncelleme: 03.04.2020 09:25
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Koronavirüs Bilim Kurulu'nda bir ilk!

üyeleri, Bakanlık Bilkent Yerleşkesi'nde saat 16.00'daki toplantıya video konferans yöntemiyle katılacak.

Vaka artışı ve hastaların durumunun ele alınacağı toplantıda, tanı ile tedavi konusunda dünyadaki ve Türkiye'deki gelişmeler değerlendirilecek, yeni önlemler görüşülecek.

, Bilim Kurulu toplantısının ardından, saat 19.00'da basın toplantısı düzenleyecek.




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