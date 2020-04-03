Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçtiğimiz gün yapılan Bilim Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada 601 sağlık personelinde koronavirüs tespit edildiğini ve Prof. Dr Cemil Taşçıoğlu'nun vefat ettiğini gözleri dolarak duyurdu.

HALK TV'DEN ÇİRKİN OPERASYON

CHP'nin yayın organı olan Halk TV ise içinde bulunduğumuz hassas döneme rağmen, Bakan Koca'nın açıklamalarını çarpıtarak "601 sağlık çalışanı hayatını kaybetti" başlığıyla çirkin bir algı operasyonuna imza attı. Halk TV'nin yapmış olduğu bu operasyon büyük tepki çekerken, sağlık personeli yakını olan vatandaşların da panik yapmasına neden oldu.

RTÜK HAREKETE GEÇTİ

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, yanlış bilgiler vererek toplumun stresini artıran bir televizyon kanalındaki yayın hakkında inceleme başlattıklarını bildirdi.

Şahin, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, televizyon yöneticileriyle dün yaptıkları koronavirüs gündemli toplantı devam ederken, bir televizyon kanalında fahiş bir hata yapıldığını belirtti.

"Dünya salgın hastalığın pençesindeyken ve ülkemiz virüse karşı yoğun bir savaş sergilerken yanlış bilgiler vererek zaten endişeli olan toplumumuzun stres baskısını artırmak kabul edilemez bir hatadır." ifadelerini kullanan Şahin, "Evde Kal" çağrılarına uyarak evlerinde gelişmeleri takip eden vatandaşlara doğru bilgiler ulaştırmak zorunda olduklarını aktardı.

Haber metinleri, ekranlara getirilen alt yazılar, haber kliplerinde kullanılan ses efektleri de dahil yayıncıların her yapım unsurundan sorumlu olduğunu vurgulayan Şahin, özellikle çocukların ruhsal gelişimi göz önünde bulundurularak salgının ciddiyetine vurgu yapılırken, toplumda korku ve paniğe sebep olması muhtemel ses, görüntü, efekt ve yanlış ifadelerden kaçınılması gerektiğini kaydetti.

Şahin, "Bu yayınla alakalı inceleme başlatılmıştır. Ama bir kanalda yapılan bu bariz hata, samimi bir atmosferde gerçekleştirdiğimiz ve olumlu sonuçları olan toplantımızı gölgeleyemez. Salgınla mücadelede yayıncılarla olan iş birliğimizin güçlenerek devam edeceğine inancım tamdır." değerlendirmesinde bulundu.