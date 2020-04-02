Af meclise geldi mi? Af yasası son durum nedir? sorularının yanıtları tüm mahkum ve mahkum yakınları tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor. TBMM adalet Komisyonu üyeleri 3 Nisan 2020 günü toplanacak ve infaz düzenlemesini görüşecek. İşte infaz yasası içeriği ve maddeler detayları takvim.com.tr'de.
2020 af çıktı mı? İşte infaz yasası içeriği ve maddeler
Af ve infaz yasasına dair son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Af meclise geldi mi? Af yasası son durum nedir? Gibi soruların yanıtları tüm mahkum ve mahkum yakınları tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor. Cinsel suçlara ceza indirimi çıkacak mı sorusu uzun süredir kamuoyu gündeminde yer alıyordu. İşte infaz yasası içeriği ve maddeleri detayları takvim.com.tr'de.
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