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2020 af çıktı mı? İşte

Af ve infaz yasasına dair son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Af meclise geldi mi? Af yasası son durum nedir? Gibi soruların yanıtları tüm mahkum ve mahkum yakınları tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor. Cinsel suçlara ceza indirimi çıkacak mı sorusu uzun süredir kamuoyu gündeminde yer alıyordu. İşte i detayları takvim.com.tr'de.

  • Güncel
  • 03.04.2020 10:39
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  • Son Güncelleme: 03.04.2020 14:00
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Mahkumlara af için son dakika tarih verildi!

Af meclise geldi mi? Af yasası son durum nedir? sorularının yanıtları tüm mahkum ve mahkum yakınları tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor. TBMM adalet Komisyonu üyeleri 3 Nisan 2020 günü toplanacak ve infaz düzenlemesini görüşecek. İşte infaz yasası içeriği ve maddeler detayları takvim.com.tr'de.

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Haberler Güncel 2020 af çıktı mı? İşte infaz yasası içeriği ve maddeler
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