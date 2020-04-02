Af meclise geldi mi? Af yasası son durum nedir? sorularının yanıtları tüm mahkum ve mahkum yakınları tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor. TBMM adalet Komisyonu üyeleri 3 Nisan 2020 günü toplanacak ve infaz düzenlemesini görüşecek. İşte infaz yasası içeriği ve maddeler detayları takvim.com.tr'de.