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ndan kritik toplantı! İlk kez video telekonferansla gerçekleştirilecek

Son dakika haberi... Toplantısı, ilk kez video telekonferans yöntemiyle gerçekleştirilecek. Toplantıya Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da iştirak edecek.

  • Güncel
  • 02.04.2020 10:20
  •  - 
  • Son Güncelleme: 02.04.2020 10:20
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Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, " Toplantısı 2 Nisan 2020 tarihinde Covid-19 salgını nedeniyle ittifak tarihinde ilk kez video telekonferans yöntemiyle gerçekleştirilecektir. Toplantıya Sayın Bakanımız iştirak edecektir" denildi.

Covid-19 salgınıyla mücadelede işbirliği ve dayanışmanın toplantının öncelikli gündem maddesini teşkil edeceği belirtilen açıklamada, "Toplantıda ayrıca Afganistan'daki ve Irak'taki durum ile ittifakın siyasi rolünün güçlendirilmesi başta olmak üzere NATO'nun gündeminde bulunan konular ele alınacaktır" ifadelerine yer verildi.

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