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2 Nisan koronavirüs son durum açıklaması! tablosu vaka ve ölü sayısı kaç?

koronavirüs son durum açıklaması... her gün akşam saatlerinde koronavirüsle ilgili son durumu vatandaşlarla paylaşıyor. Yeni veriler ve grafikler vatandaşlara açıklanıyor. Sağlık Bakanlığı tarafından her akşam açıklanan verilerle, salgının son durumu ve ülkede yayılma hızı milyonlarca kişi tarafından yakından takip ediliyor. Dün açıklanan verilere göre ülke genelinde Corona pozitif görülen vaka sayısı 15.679 olurken, toplam hayatını kaybedenlerin sayısı 277 olmuştu. Peki, 2 Nisan tablosu vaka ve ölü sayısı kaç? İşte son açıklamalar

  • Güncel
  • 02.04.2020 18:37
  •  - 
  • Son Güncelleme: 02.04.2020 19:57
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Türkiye koronavirüs tablosu vaka ve ölü sayısı kaç?

Sağlık Bakanlığı koronavirüs son durum açıklaması akşam saatlerinden itibaren yoğun bir şekilde araştırılmaya başlandı. Koronavirüs salgınıyla mücadele tüm hızıyla sürerken, virüsün yayılım hızıyla ilgili bilgiler verilmeye devam ediyor. 2 Nisan tarihinde Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklama beklenirken, aynı zamanda ölü, iyileşen, entübe, yoğun bakım hasta sayısı ve test rakamları da merak ediliyor. Peki, 2 Nisan Türkiye'de corona virüs vaka ve ölü sayısı kaç? İşte Türkiye'de koronavirüs son durum

2 NİSAN TÜRKİYE'DE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYISI KAÇ?

TOPLAM VAKA SAYISI: 18.135

TOPLAM VEFAT SAYISI: 356

BUGÜNKÜ VEFAT SAYISI: 79

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