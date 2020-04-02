Sağlık Bakanlığı koronavirüs son durum açıklaması akşam saatlerinden itibaren yoğun bir şekilde araştırılmaya başlandı. Koronavirüs salgınıyla mücadele tüm hızıyla sürerken, virüsün yayılım hızıyla ilgili bilgiler verilmeye devam ediyor. 2 Nisan tarihinde Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklama beklenirken, aynı zamanda ölü, iyileşen, entübe, yoğun bakım hasta sayısı ve test rakamları da merak ediliyor. Peki, 2 Nisan Türkiye'de corona virüs vaka ve ölü sayısı kaç? İşte Türkiye'de koronavirüs son durum

2 NİSAN TÜRKİYE'DE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYISI KAÇ?

TOPLAM VAKA SAYISI: 18.135

TOPLAM VEFAT SAYISI: 356

BUGÜNKÜ VEFAT SAYISI: 79