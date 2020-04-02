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Son dakika: 'ta köyü ten ya alındı

Valiliğinden yapılan açıklamada, salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında köyünün, bugün itibarıyla ya alındığı bildirildi.

  • Güncel
  • 02.04.2020 15:13
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  • Son Güncelleme: 02.04.2020 15:13
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Kars'ta bir köy daha karantinaya alındı!

'ın Selim ilçesi köyü, yeni tip (Kovid-19) önlemleri çerçevesinde ya alındı.

Valilikten yapılan açıklamada, koronavirüs salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında Benliahmet köyünün, bugün itibarıyla karantinaya alındığı bildirildi.

Açıklamada, köye giriş ve çıkışların durdurulduğu belirtildi.

Kars'ta daha önce Dağpınar beldesi Merkez Mahallesi ile Digor ilçesi Türkmeşen, Susuz ilçesi Erdağı ve Kağızman ilçesi Karabağ köyleri karantinaya alınmıştı.

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