Göktaşı çarparsa ne olur? Asteroid çarpışması 2020: Göktaşı dünyaya çarpacak mı?

Göktaşı dünyaya çarpacak mı? Göktaşı dünyaya çarparsa ne olur? Soruları sosyal medyada "11 Nisan'da dev bir asteroid Dünya'ya çarpacak" şeklinde çıkan haberlerin ardından merak konusu oldu. Bu bağlamda NASA 'dan yapılan açıklamada tehlikeli asteroidin yörüngeye yaklaştığına yer verildi. NASA, söz konusu asteroidin gökdelen büyüklüğünde olduğuna yer verildi. Açıklamada bu asteroidin felaket yaratacak kadar hızlı şekilde ilerlediğini söylüyor. Olası bir çarpışma esnasında Dünya yüzeyinde yaklaşık 6.5 kilometre genişliğinde dev bir krater yaratacak kadar güçlü asteroit, çarpma esnasında gerçekleşen patlama sırasında etrafındaki her şeyi silip süpürebilir.