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Son dakika: Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Kovid-19'a yenik düştü

Son dakika haberine göre İstanbul Çapa Tıp Fakültesi Dahiliye Profesörü Cemil Taşçıoğlu'nun koronavirüsten hayatını kaybetti. Haberi Kızılay Genel Başkanı hesabından duyurdu.

  • Güncel
  • 01.04.2020 19:44
  •  - 
  • Son Güncelleme: 01.04.2020 19:44
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Cemil Taşçıoğlu koronavirüse yenik düştü

Bir süredir Kovid-19 tedavisi gören İstanbul Çapa Tıp Fakültesi Dahiliye Profesörü Cemil Taşçıoğlu hayatını kaybetti.

Acı haberi Kızılay Gelen Başkanı hesabından duyurdu.


Kınık açıklamasında "Cemil Hocamızı az önce kaybettik. Allah rahmet eylesin" ifadelerini kullandı.

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