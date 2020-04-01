Son dakika: Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Kovid-19'a yenik düştü

Bir süredir Kovid-19 tedavisi gören İstanbul Çapa Tıp Fakültesi Dahiliye Profesörü Cemil Taşçıoğlu hayatını kaybetti.
Acı haberi Kızılay Gelen Başkanı Kerem Kınık sosyal medya hesabından duyurdu.
Cemil Hocamızı az önce kaybettik😞— Dr Kerem Kınık (@drkerem) April 1, 2020
Allah rahmet eylesin
Kınık açıklamasında "Cemil Hocamızı az önce kaybettik. Allah rahmet eylesin" ifadelerini kullandı.
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