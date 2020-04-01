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Son dakika: Bakan Koca'dan Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu için başsağlığı mesajı

Son dakika haberi! , yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybeden Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu için başsağlığı mesajı yayınladı.

  • Güncel
  • 02.04.2020 01:06
  •  - 
  • Son Güncelleme: 02.04.2020 01:06
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Bakan Koca'dan başsağlığı mesajı
, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybeden Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu için başsağlığı mesajı yayınladı.




Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Cemil Taşçıoğlu Hocamızı kaybettik. Sağlık camiamız, onu hastalığı sırasında tanıyan halkımız üzgün. Dostu olmaktan gurur duyduğum bir hekimdi. Ailesinin, bilim dünyamızın başı sağ olsun. Allah rahmet etsin. Türkiye, bu değerli insanı elinden alan hastalığı yenecek.." ifadesini kullandı.

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