Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 24 saatte test sayısının 14 bin 396, vaka sayısının 2 bin 148, vefat sayısının da 63 olduğunu açıkladı. Vakaların çoğunun İstanbul, Ankara ve İzmir'de olduğunu vurgulayan Koca, "601 sağlık çalışanımızda virüse yakalandı" dedi.

EN ÇOK VEFAT GÖRÜLEN 10 İL

İstanbul 117

İzmir 18

Kocaeli 8

Ankara 7

Konya 7

Zonguldak 5

Trabzon 5

Balıkesir 5

Adana 3

Sakarya 3

EN ÇOK VAKA GÖRÜLEN 10 İL

İstanbul 8.852

İzmir 853

Ankara 712

Konya 584

Kocaeli 410

Isparta 268

Sakarya 207

Adana 197

Bursa 135

Samsun 112