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ten hayatını kaybedenlerin sayısının 277'ye yükseldiğini duyurdu

, son 24 saatte test sayısının 14 bin 396, vaka sayısının 2 bin 148, vefat sayısının da 63 olduğunu açıkladı. Vakaların çoğunun , ve 'de olduğunu vurgulayan Koca, "601 sağlık çalışanımızda virüse yakalandı" dedi.

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Can kaybımız 277'ye yükseldi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 24 saatte test sayısının 14 bin 396, vaka sayısının 2 bin 148, vefat sayısının da 63 olduğunu açıkladı. Vakaların çoğunun , ve 'de olduğunu vurgulayan Koca, "601 sağlık çalışanımızda virüse yakalandı" dedi.

EN ÇOK VEFAT GÖRÜLEN 10 İL
İstanbul 117
İzmir 18
8
Ankara 7
7
5
5
5
3
3

EN ÇOK VAKA GÖRÜLEN 10 İL
İstanbul 8.852
İzmir 853
Ankara 712
Konya 584
Kocaeli 410
268
Sakarya 207
Adana 197
135
112

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