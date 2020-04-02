Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 24 saatte test sayısının 14 bin 396, vaka sayısının 2 bin 148, vefat sayısının da 63 olduğunu açıkladı. Vakaların çoğunun İstanbul, Ankara ve İzmir'de olduğunu vurgulayan Koca, "601 sağlık çalışanımızda virüse yakalandı" dedi.
EN ÇOK VEFAT GÖRÜLEN 10 İL
İstanbul 117
İzmir 18
Kocaeli 8
Ankara 7
Konya 7
Zonguldak 5
Trabzon 5
Balıkesir 5
Adana 3
Sakarya 3
EN ÇOK VAKA GÖRÜLEN 10 İL
İstanbul 8.852
İzmir 853
Ankara 712
Konya 584
Kocaeli 410
Isparta 268
Sakarya 207
Adana 197
Bursa 135
Samsun 112
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