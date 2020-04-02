Bugünkü
Takvim

Son dakika: Bakan Çavuşoğlu açıkladı: 5 bin 528 vatandaşımız ülkemizi getirdik

Son dakika haberi! Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu video konferansla gerçekleştirilen toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Çavuşoğlu, "17 ülkeden 5 bin 528 vatandaşımızı ülkemize getirdik." dedi.

  • Güncel
  • 02.04.2020 19:25
  •  - 
  • Son Güncelleme: 02.04.2020 19:44
ABONE OL
Bakan Çavuşoğlu'ndan önemi açıklamalar
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu video konferansla gerçekleştirilen toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Çavuşoğlu, "17 ülkeden 5 bin 528 vatandaşımızı ülkemize getirdik." dedi.


Bakan Çavuşoğlu, yurt dışında yeni tip koronavirüsten hayatını kaybeden Türk vatandaşlarının saysının 124'e ulaştığını açıkladı.

Ayrıntıllar geliyor...

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haberler Güncel Son dakika: Bakan Çavuşoğlu açıkladı: 5 bin 528 vatandaşımız ülkemizi getirdik
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri