Son dakika haberi... Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İtalyan mevkidalı Luigi Di Maio ile telefonda görüştü. İtalyan Bakan, Türkiye’nin desteği ve işbirliği için teşekkür etti. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio ile telefonda görüştü. Görüşmede İtalyan Bakan, Türkiye'nin desteği ve işbirliği için Çavuşoğlu'na teşekkür etti. İtalya Başbakanı Giuseppe Conte ekonomik dayanışma göstermeyen AB'yi eleştirdi İtalya’da süreç uzuyor
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.