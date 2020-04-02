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Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu coronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybetti

'nde görevli Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu, Coronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.Tıp dünyasında çok sevilen bir duayen olan Taşçıoğlu, 'de ilk Coronavirüs vakasına bakan sağlık şehidi oldu.

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Taşçıoğlu’nu kaybettik

İstanbul 'nde görevli Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu, Coronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.Tıp dünyasında çok sevilen bir duayen olan Taşçıoğlu, 'de ilk Coronavirüs vakasına bakan sağlık şehidi oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, Taşçıoğlu'nun vefatıyla ilgili konuşurken, gözlerinin dolması dikkatlerden kaçmadı.

ERDOĞAN'DAN BAŞSAĞLIĞI
Başkan Erdoğan, "Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun vefatından derin üzüntü duydum. Kıymetli hocamıza Allah'tan rahmet diliyorum" dedi.

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