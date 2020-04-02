İlk olarak Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve 6 kıtayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs nedeniyle dünya genelinde hayatını kaybedenlerin sayısı 50 bine dayandı. Bilim insanları koronavirüsü durdurmanın çarelerini aramaya başladı. Türkiye daha koronavirüs ülkeye girmeden bir dizi önlemler aldı. Alınan bu önlemler virüsün ülkeye girişini geciktirdi. Koronavirüsle mücadele kapsamında uygulanan tedavi yöntemleri ve alınan önlemler dünyaya örnek oldu. ABD "Türkler gibi yapacağız" derken Almanya ve Bulgaristan da koronavirüs önlemleri için Türkiye'ye başvurdu.

TETİKÇİ MEDYA TÜRKİYE DÜŞMANLIĞINA KORONAVİRÜS ÜZERİNDEN DEVAM ETTİ

Ancak algı operasyonlarının bir numaralı medya kuruluşları, koronavirüs üzerinden de hükümete saldırmaya başladı.

Geçtiğimiz günlerde MİT mensubunun deşifre edilmesi skandalıyla gündeme gelen Yeniçağ gazetesinin hem Ankara Temsilcisi hem de yazarı Orhan Uğuroğlu, hükümeti koronavirüs üzerinden eleştirmeye kalktı.

Uğuroğlu bugünkü köşe yazısında Türkiye'nin İtalya ve İspanya'ya yaptığı yardımları eleştirirken Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın MGK'yı 2 aydır toplamadığını yazdı.

MGK ÜZERİNDEN ALGI OPERASYONU

Ancak bu ifadeleri Uğuroğlu'nun Milli Güvenlik Kurulu hakkında pek bilgisi olmadığını gözler önüne serdi. Çünkü mgk.gov.tr'nin genel bilgiler kısmında söz konusu kurulun 2 ayda bir Başkan Erdoğan başkanlığında kurulduğuna ilişkin bilgiler yer alıyor.

BAKAN KOCA'NIN FOTOĞRAFINI BU HALE GETİRDİLER

Öte yandan yine aynı gazete, Türkiye'nin konavirüsle mücadele kapsamında büyük takdirini toplayan ve gece gündüz çalışan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca hakkında skandal bir fotoğraf kullanıldı.

Dün gerçekleşen Bilim Kurulu toplantısının ardından önemli açıklamalarda bulunan Fahrettin Koca, sosyal mesafe kuralını aşarak kendisine fazla yaklaşan görevliyi "Bana yaklaşmayın" diye uyarmıştı. Koca'nın bu uyarısı sosyal medyada koronavirüs önlemlerine uyulması gerektiği kanısını oluşturmuş ve Koca tebrik edilmişti.

Ancak algı operasyonu yapmak için her fırsatı kollayan Yeniçağ gazetesi, bu olayı haberleştirirken Bakan Koca'nın fotoğrafını bu hale getirdi.

Yeniçağ gazetesinin bu hareketi sosyal medyada büyük tepki çekti. TAKVİM.COM.TR-ÖZEL HABER