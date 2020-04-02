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skandalı ile gündeme gelen Yeniçağ gazetesi yazarı 'ndan bir skandal daha!

Tetikçi medya 'de ortaya çıkan ve dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs üzerinden algı operasyonları yapmaya devam ediyor. koronavirüsle mücadelede dünyaya örnek olurken bazı medya kuruluşları hükümeti eleştirmeye devam etti. Geçtiğimiz günlerde skandalı ile gündeme gelen Yeniçağ gazetesi bu sefer de Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve üzerinden algı oluşturmaya çalıştı. Yeniçağ gazetesi yazarı , zaten 2 ayda bir toplanan MGK üzerinden algı operasyonu yapmaya çalıştı. Uğuroğlu, "Erdoğan 'nu 2 aydır toplamıyor" ifadelerini kullanarak ülke yönetimi ile ilgili hiçbir bilgisinin olmadığını gözler önüne serdi. Öte yandan yine aynı gazete Türkiye'nin takdirini toplayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın bir karesini efektler kullanarak kötü bir şekilde göstermeye çalıştı.

  • Güncel
  • 02.04.2020 12:14
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  • Son Güncelleme: 02.04.2020 12:17
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MİT skandalı ile gündeme gelen Yeniçağ'dan bir skandal daha!

İlk olarak 'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve 6 kıtayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs nedeniyle dünya genelinde hayatını kaybedenlerin sayısı 50 bine dayandı. Bilim insanları koronavirüsü durdurmanın çarelerini aramaya başladı. daha koronavirüs ülkeye girmeden bir dizi önlemler aldı. Alınan bu önlemler virüsün ülkeye girişini geciktirdi. Koronavirüsle mücadele kapsamında uygulanan tedavi yöntemleri ve alınan önlemler dünyaya örnek oldu. ABD "Türkler gibi yapacağız" derken ve da koronavirüs önlemleri için Türkiye'ye başvurdu.

TETİKÇİ MEDYA TÜRKİYE DÜŞMANLIĞINA KORONAVİRÜS ÜZERİNDEN DEVAM ETTİ
Ancak algı operasyonlarının bir numaralı medya kuruluşları, koronavirüs üzerinden de hükümete saldırmaya başladı.

Geçtiğimiz günlerde mensubunun deşifre edilmesi skandalıyla gündeme gelen Yeniçağ gazetesinin hem Ankara Temsilcisi hem de yazarı , hükümeti koronavirüs üzerinden eleştirmeye kalktı.

Uğuroğlu bugünkü köşe yazısında Türkiye'nin ve 'ya yaptığı yardımları eleştirirken Başkan 'ın 'yı 2 aydır toplamadığını yazdı.

MGK ÜZERİNDEN ALGI OPERASYONU
Ancak bu ifadeleri Uğuroğlu'nun hakkında pek bilgisi olmadığını gözler önüne serdi. Çünkü mgk.gov.tr'nin genel bilgiler kısmında söz konusu kurulun 2 ayda bir Başkan Erdoğan başkanlığında kurulduğuna ilişkin bilgiler yer alıyor.

BAKAN KOCA'NIN FOTOĞRAFINI BU HALE GETİRDİLER
Öte yandan yine aynı gazete, Türkiye'nin konavirüsle mücadele kapsamında büyük takdirini toplayan ve gece gündüz çalışan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca hakkında skandal bir fotoğraf kullanıldı.

Dün gerçekleşen toplantısının ardından önemli açıklamalarda bulunan Fahrettin Koca, sosyal mesafe kuralını aşarak kendisine fazla yaklaşan görevliyi "Bana yaklaşmayın" diye uyarmıştı. Koca'nın bu uyarısı sosyal medyada koronavirüs önlemlerine uyulması gerektiği kanısını oluşturmuş ve Koca tebrik edilmişti.

Ancak algı operasyonu yapmak için her fırsatı kollayan Yeniçağ gazetesi, bu olayı haberleştirirken Bakan Koca'nın fotoğrafını bu hale getirdi.

Yeniçağ gazetesinin bu hareketi sosyal medyada büyük tepki çekti. TAKVİM.COM.TR-ÖZEL HABER

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