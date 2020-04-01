ODA TV'nin "Sessiz, sedasız ve törensiz defnedilen Libya şehidi MİT mensubunun cenaze görüntülerine Odatv ulaştı" başlığıyla Libya'da şehit olan MİT mensubunun kimliğini ifşa ettiği haberi Yeniçağ Gazetesi de servis etmişti. Servis etmekle kalmayan Yeniçağ eski Genel Yayın Yönetmeni Batuhan Çolak ve Murat Ağırel kendi sosyal medya hesaplarından konuyla ilgili paylaşımlarda bulunmuştu.







SKANDALIN ARDINDAN BİRBİRLERİNE GİRDİLER!

MİT ifşası skandalının ardından Yeniçağ ve eski Genel Yayın Yönetmeni Batuhan Çolak, birbirlerine girdi. Yeniçağ, eski GYY Batuhan Çolak'a suç duyurusunda bulundu.



Kurumun avukatı Faruk Daşkaya tarafından yapılan suç duyurusunda Batuhan Çolak'ın "Nitelikli dolandırıcılık ve güveni kötüye kullanmak suretiyle kurumu zarara uğrattığı" iddia edildi.





Av. Faruk Daşkaya, savcılığa sunduğu suç duyurusunda ayrıca şu bilgilere yer verdi:

"Yeniçağ ile iş akdinin feshinin akabinde gazete idaresinin yaptığı incelemede Batuhan Çolak'ın internet servisi için çalıştıklarını beyan ederek iki kişiye ücret tahakkuk ettirdiği, İzmit'de ikamet ettikleri ve 1 gün dahi mesai yapmadıkları belirlenen Recep Ali Korkmaz ve kardeşi Resul Korkmaz'a tahakkuk edilen ücretleri, 'Ben kendilerine elden vereceğim' diye alıp Yeniçağ'ı dolandırdığı tespit edilmiştir.

Batuhan Çolak, ayrıca gazetemizin envanterinde kayıtlı laptopu gazete dışına çıkarmış 'iade et' ihtarnamesine rağmen iade etmemiştir. Yeniçağ'a ait internet google şifrelerini de kendisine çekilen ihtarnameye rağmen gazete idaresine vermeyerek kurumumuzu maddi ve manevi zarara sokmuştur."





BATUHAN ÇOLAK'TAN YANIT: DOLANDIRICILAR

Hakkındaki iddialara sosyal medya hesabından yanıt veren Batuhan Çolak ise "Tazminatımın üzerine yatıp, ahlaksızca işime son verdiniz. Çevirdiğiniz dolapları, sahtekarlıkları, devleti nasıl milyonlarca lira dolandırdığınızı, naylon faturalarınızı, bir gece ansızın maatbanızda basıp yurt dışına gönderdiğiniz kitapları öğrendiğim için mi bu pislikleriniz?" ifadelerini kullandı

ÇOLAK HAKKINDA ÇOK KONUŞULACAK İDDİALAR

Batuhan Çolak hakkında gazeteci Tuğba Meryem'den ise çok konuşulacak iddialar ortaya atıldı. Meryem, Twitter'dan yaptığı paylaşımlarında, Çolak'ın FETÖ ile yakın ilişkisi olduğunu ileri sürdü. Tuğba Meryem'in paylaşımları şöyle:



