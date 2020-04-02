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nden vatandaşlara "veri güvenliği" uyarısı

, oltalama tekniğiyle kişisel bilgilere ulaşılan zararlı sitelerine karşı vatandaşları uyardı. Paylaşımda yer alan videoda da zararlı internet siteleri üzerinden kişisel verilere ulaşmaya çalışanların kullandığı yöntemler anlatıldı.

  • Güncel
  • 02.04.2020 22:45
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  • Son Güncelleme: 02.04.2020 22:45
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Cumhurbaşkanlığından veri güvenliği uyarısı

, oltalama tekniğiyle kişisel bilgilere ulaşılan zararlı sitelerine karşı vatandaşları uyardı.

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisinin, Twitter sayfasından yapılan paylaşımda, bu yıl koronavirüsle ilgili 4 bine yakın alan adı alındığı, bunlardan yüzde 8'inin zararlı içerik barındırdığı bildirildi.

Zararlı internet siteleri üzerinden oltalama tekniğiyle kişisel bilgilerin çalınabileceği belirtilen paylaşımda, "Bu sitelere ve kısa mesajla iletilen bağlantılara dikkat edin. Sadece resmi kaynakları takip ederek önleminizi alın." uyarısı yapıldı.

Paylaşımda yer alan videoda da zararlı internet siteleri üzerinden kişisel verilere ulaşmaya çalışanların kullandığı yöntemler anlatıldı.

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