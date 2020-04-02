Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılımını azaltmak için 2 Nisan 2020 tarihinde alınan önlemleri açıkladı. Konuyla alakalı Twitter hesabından bir paylaşım yapan Altun,"Koronavirüs'ün etkilerini ve yayılımını azaltabilmek için önlemlerimize ve desteklerimize her gün kararlı ve dinamik bir şekilde yenilerini ekliyoruz" dedi.
İşte koronavirüsle mücadele kapsamında 2 Nisan 2020'de alınan tedbirler;
Koronavirüs'ün etkilerini ve yayılımını azaltabilmek için önlemlerimize ve desteklerimize her gün kararlı ve dinamik bir şekilde yenilerini ekliyoruz.— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) April 2, 2020
İşte bugünkü önemli gelişmeler: pic.twitter.com/hf5FBrybj1
İşte koronavirüsle mücadele kapsamında 2 Nisan 2020'de alınan tedbirler;
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.