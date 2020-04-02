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koronavirüsün yayılımını azaltmak için alınan önlemleri açıkladı

Başkanı Twitter hesabından koronavirüsün etkisini ve yayılımını azaltmak için 2 Nisan 2020'de alınan tedbirlerin yer aldığı bir paylaşım yaptı.

  • Güncel
  • 03.04.2020 00:57
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  • Son Güncelleme: 03.04.2020 00:58
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Altun, 'koronavirüs' önlemlerini açıkladı
Başkanı , yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılımını azaltmak için 2 Nisan 2020 tarihinde alınan önlemleri açıkladı. Konuyla alakalı Twitter hesabından bir paylaşım yapan Altun,"Koronavirüs'ün etkilerini ve yayılımını azaltabilmek için önlemlerimize ve desteklerimize her gün kararlı ve dinamik bir şekilde yenilerini ekliyoruz" dedi.
İşte koronavirüsle mücadele kapsamında 2 Nisan 2020'de alınan tedbirler;

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