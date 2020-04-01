Coronavirüse yakalanan Profesör Cemil Taşcıoğlu'nun oğlundan dugulandıran mesaj: Ayağa kalk baba...

İstanbul Çapa Tıp Fakültesi Dahiliye Profesörü Cemil Taşcıoğlu'nun Coronavirüs testinin pozitif çıktığını duyuran oğlu Onur Taşcıoğlu, sürdürülen tedaviyle ilgili sosyal medya hesabından açıklamada bulundu...

BİNLERCE HASTAN VAR!

Babasının durumunu soran öğrencilerine cevap veren Onur Taşcıoğlu, "Babam hakkında önemli bir değişiklik yok. Bağışıklık sistemi virüsle büyük mücadelede. Babamın entübe durumu devam ediyor. Virüs kuvvetli, babam kuvvetli. Savaş devam ediyor. Fakat zor bir süreç. Babam ve tüm kahramanlar için dua... Kalk ayağa baba. Görmüyor musun bu kadar sevenin var? Daha yetiştireceğin binlerce öğrencin, iyileştireceğin binlerce hastan var. Bizim için o güzel yüzünü tekrar göster. Tekrardan o renkli fularlarını tak ve çık karşımıza. Dimdik ve daha güçlü" şeklinde konuştu.

SONUCU BEKLİYOR

Ünlü Profesör Oğuz Özyaral da önceki akşam yüksek ateş ve öksürük şikayetiyle Büyükçekmece Mimar Sinan Devlet Hastanesi'ne başvurdu.

Yapılan ilk tetkiklerin ardından Özyaral'ın, Coronavirüs şüphesiyle hastaneye yatışı yapıldı. Özyaral'ın tedavisi devam ederken, Coronavirüs testi yapıldığı ve sonucunun beklendiği öğrenildi...

Erhan ÖZTÜRK