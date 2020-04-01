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Koronavirüs vakası hangi il ve ilçede görüldü? Son dakika Türkiye il ve ilçe corona virüs vaka tablosu

Koronavirüs vakası hangi il ve ilçelerde görüldü? Sağlık Bakanı tarafından koronavirüste her gün yeni veriler ve grafikler vatandaşlara açıklanıyor. Sağlık Bakanlığı tarafından her akşam açıklanan verilerle, salgının son durumu ve ülkede yayılma hızı vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Bugün açıklanan verilere göre ülke genelinde koronavirüs pozitif görülen vaka sayısı 15.679 olurken, toplam hayatını kaybedenlerin sayısı 277 oldu. Peki, koronavirüs vakası hangi il ve ilçelerde görüldü? İşte detaylar...

  • Güncel
  • 01.04.2020 20:08
  •  - 
  • Son Güncelleme: 01.04.2020 20:28
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Koronavirüs vakası hangi il ve ilçelerde görüldü?

Koronavirüs vakası hangi il ve ilçelerde görüldü sorusunun yanıtı Sağlık Bakanı 'nın açıklamalarının ardından merak ediliyor. Corona salgınıyla mücadele tüm hızıyla sürerken, virüsün yayılım hızıyla ilgili bilgiler verilmeye devam ediyor. 1 Nisan tarihinde Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaların ardından vefat, iyileşen, entübe, yoğun bakım hasta sayısı ve test rakamları da araştırılıyor.

KORONAVİRÜS VAKASI HANGİ İL VE İLÇELERDE GÖRÜLDÜ?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca "Bütün illerimizde koronavirüs salgınına rastlandı.İstanbul'daki vaka sayısı 8,852. İzmir'de 853 vaka Ankara'da 712 vaka Konya'da 584 ve Kocaeli'de 410 vaka.

39 ilimizde can kaybı var. 42 ilimizde ise can kaybı yok

Hayatını kaybedenlerin 79,5'u 60 yaş üstü. Yoğun bakımda olanlardan 74,5'i 60 yaş üstü. Kronik hastalığı olarak yoğun bakımda olanlar ise yüzde 75'te." şeklinde açıklama yaparak il il vaka sayılarını duyurdu.

1 NİSAN TÜRKİYE'DE CORONA VİRÜS VAKA VE VEFAT SAYISI KAÇ?

TOPLAM VAKA SAYISI: 15.679

TOPLAM VEFAT SAYISI: 277

BUGÜNKÜ VEFAT SAYISI: 63

TEST MERKEZİ 89'A ÇIKACAK

Günlük test sayımız 15 bini buldu. 71 merkezde çalışılıyor. Birkaç gün içinde 89 merkeze çıkması için çalışma yapıldı. Çin'de bugüne kadar 50 binden az test yapılmış. Bizde yapılan test sayısı 100 bini geçti. Her geçen gün test sayısı artacak, bununla birlikte de vaka sayısı artacak. Burada önemli olan hayatını kaybeden vaka sayısı olacak.

Vakalarımızda ölü sayımız yüzde 1,58. Bu sayısı diğer ülkelerin altında.

Bütün illerimizde koronavirüs salgınına rastlandı.İstanbul'daki vaka sayısı 8,852. İzmir'de 853 vaka Ankara'da 712 vaka Konya'da 584 ve Kocaeli'de 410 vaka.

39 ilimizde can kaybı var. 42 ilimizde ise can kaybı yok

Hayatını kaybedenlerin 79,5'u 60 yaş üstü. Yoğun bakımda olanlardan 74,5'i 60 yaş üstü. Kronik hastalığı olarak yoğun bakımda olanlar ise yüzde 75'te.

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