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Kovid-19'a yakalanan Cemil Taşcıoğlu'nun oğlundan duygulandıran mesaj: Babam kuvvetli

İstanbul Çapa , geçtiğimiz günlerde Coronavirüs'e yakalandı. Tedavi altına alındı. Doktorun oğlu Onur Taşcıoğlu ise dün sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

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Babam kuvvetli
İstanbul Çapa , geçtiğimiz günlerde Coronavirüs'e yakalandı. Tedavi altına alındı. Doktorun oğlu Onur Taşcıoğlu ise dün sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Genç adam, babasının sağlık durumuyla ilgili şunları anlattı: "Babam hakkında önemli bir değişiklik olmadıkça bilgilendirme yapmamın gerek olmadığını düşünüyorum. Yorum yapmadığım zaman bilin ki stabil durumdadır. Şu an babamın entübe durumu devam etmekte. Virüs kuvvetli, babam kuvvetli. Savaş devam ediyor. Fakat zor bir süreç."

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