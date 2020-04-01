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'nin ilk koronavirüs hastası alkışlarla taburcu edildi

Koronavirüs hızla yayılmaya ve can almaya devam ederken diğer yandan sevindiren haberler de geliyor. 'de, koronavirüse yakalanan personeli , Kırklareli Devlet Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından alkışlarla taburcu edildi.

  • Güncel
  • 01.04.2020 22:13
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  • Son Güncelleme: 01.04.2020 22:22
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Koronavirüs hastası alkışlarla taburcu edildi

Koronavirüs hızla yayılmaya ve can almaya devam ederken diğer yandan sevindiren haberler de geliyor. 'de, koronavirüse yakalanan personeli , Kırklareli Devlet Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından alkışlarla taburcu edildi.

Kırklareli Valiliği, kentte ilk koronavirüs hastası olan UMKE personeli Selin Telo'nun tedavisinin ardından Devlet Hastanesi'nden taburcu edildiğini açıkladı.

14 GÜNLÜK TEDAVİNİN ARDINDAN TABURCU EDİLDİ
Koronavirüs testi pozitif çıkan ve dünden itibaren çalışmalarını Valilik Konağı'nda sürdüren Vali , sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bir süre önce koronavirüs test sonucu pozitif çıkan UMKE personeli Selin Telo'nun Kırklareli Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındığını belirtti. Telo'nun 14 günlük tedavisinin ardından taburcu edildiğini ifade eden Bilgin, "İlk vakamız taburcu oldu. Göğüs hastalıkları uzmanlarımız, İl Sağlık Müdürümüz, Başhekimimize, ilimizde ilk koronavirüs vakası olan UMKE personelimiz Selin Hanım'ın tedavisinde gösterdikleri gayretlerden dolayı ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Selin Hanım'a da geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Evde kal Kırklareli, hep birlikte bu süreci aşacağız" dedi.

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