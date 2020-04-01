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Son dakika: Bakanı Selçuk'tan o iddialarla ilgili flaş açıklama: Hukuki süreç başlatıldı!

Son dakika haberine göre, Milli , "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlatılan için personel maaşından 500 lira kesileceği iddiasının gerçeği yansıtmadığını bildirdi. Öte yandan 'Habertürk' sitesinde yer alan bir haberin de yalan olduğunu dile getiren Bakan Selçuk, hukuki süreçlerin başlatıldığını bildirdi.

  • Güncel
  • 01.04.2020 22:02
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  • Son Güncelleme: 01.04.2020 22:09
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Hukuki süreç başlatıldı

Milli , "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlatılan için personel maaşından 500 lira kesileceği iddiasının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Selçuk, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, millet olarak zor bir süreçle başa çıkmaya çalışırken her gün başka bir sahte haberle uğraşmak ve açıklama yapmak durumunda kaldıklarını belirtti.


HUKUKİ SÜREÇ BAŞLATILDI
Sadece resmi kaynaklardan paylaşılan bilgilere riayet edilmesini talep eden Selçuk, gerçeği yansıtmayan paylaşımlarla ilgili hukuki sürecin başlatıldığını kaydetti.

Bakan Selçuk, kampanya için personelinin 15 Nisan'da yatırılacak maaşından 500 lira kesileceğine ilişkin üzerinde kendi ismi bulunan sahte genelge ile koronavirüs nedeniyle ara verilen eğitimin seneye tekrar edileceğine yönelik habere ait görselleri de üzerine çarpı işareti koyarak paylaştı.

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