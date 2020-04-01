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'Biz Bize ' kampanyası için toplanan bağış miktarını açıkladı

Başkan Erdoğan liderliğinde başlatılan 'Biz Bize ' kampanyasında toplanan toplam bağış miktarı açıklandı. Konuyla ilgili Twitter hesabından paylaşım yapan Başkanı , " “Biz Bize Yeteriz Türkiyem“ çağrısıyla başlattığı milli dayanışma kampanyamızda şimdiye kadar 552.529.912₺ toplandı" ifadelerini kullandı.

  • Güncel
  • 02.04.2020 00:04
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  • Son Güncelleme: 02.04.2020 00:28
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Altun toplanan bağış miktarını açıkladı

Başkan 'ın çağrısıyla başlatılan "Biz Bize " kampanyasında toplanan toplanan bağış miktarı belli oldu. Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Başkanı "Cumhurbaşkanımızın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" çağrısıyla başlattığı milli dayanışma kampanyamızda şimdiye kadar 552.529.912₺ toplandı" dedi.

Altun, "Kampanyamızla ilgili tüm bilgileri http://bizbizeyeteriz.gov.tr sitesi aracılığıyla milletimize sunuyor, şeffaf iletişim politikamızı sürdürüyoruz" ifadelerine yer verdi.

İşte Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un toplanan bağışlarla ilgili yaptığı o paylaşım;

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