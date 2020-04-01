Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla başlatılan "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasında toplanan toplanan bağış miktarı belli oldu. Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun "Cumhurbaşkanımızın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" çağrısıyla başlattığı milli dayanışma kampanyamızda şimdiye kadar 552.529.912₺ toplandı" dedi.

Altun, "Kampanyamızla ilgili tüm bilgileri http://bizbizeyeteriz.gov.tr sitesi aracılığıyla milletimize sunuyor, şeffaf iletişim politikamızı sürdürüyoruz" ifadelerine yer verdi.



İşte Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un toplanan bağışlarla ilgili yaptığı o paylaşım;