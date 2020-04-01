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Son dakika: Bakan Soylu'dan seyahat izin belgesi açıklaması: Hepsine cevaz vermemiz imkansız

Son dakika haberine göre, : "(Seyahat izin belgesi) Şu ana kadar gelen otobüs ile uçak talebi 100 bin. Bunun hepsine cevaz veremeyiz, vermemiz de imkansız" dedi.

  • Güncel
  • 01.04.2020 20:56
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  • Son Güncelleme: 01.04.2020 20:57
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Soylu'dan flaş seyahat izin belgesi açıklaması
: "(Seyahat izin belgesi) Şu ana kadar gelen otobüs ile uçak talebi 100 bin. Bunun hepsine cevaz veremeyiz, vermemiz de imkansız" dedi.

Soylu: "Otobüs yolculuğu yüzde 99 azaldı. Uçak yolculuğu neredeyse günlük birkaç sefer seviyesine düştü."

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