Son dakika: Bakan Soylu'dan seyahat izin belgesi açıklaması: Hepsine cevaz vermemiz imkansız

İçişleri Bakanı Soylu: "(Seyahat izin belgesi) Şu ana kadar gelen otobüs ile uçak talebi 100 bin. Bunun hepsine cevaz veremeyiz, vermemiz de imkansız" dedi.
Soylu: "Otobüs yolculuğu yüzde 99 azaldı. Uçak yolculuğu neredeyse günlük birkaç sefer seviyesine düştü."
Ayrıntılar geliyor...
Soylu: "Otobüs yolculuğu yüzde 99 azaldı. Uçak yolculuğu neredeyse günlük birkaç sefer seviyesine düştü."
Ayrıntılar geliyor...
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