Başkan Erdoğan'dan İtalya Başbakanı Conte'ye mektup

Cumhurbaşkanımız Sn. Erdoğan'ın İtalya Başbakanı Giuseppe Conte'ye yazdığı mektup da iletilmek üzere İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio'ya teslim edildi. 🇹🇷 🇮🇹 pic.twitter.com/tr1HO5tahV — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) April 1, 2020

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın İtalya Başbakanı Giuseppe Conte'ye yazdığı mektup İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio 'ya teslim edildi.Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada,denildi.

İTALYA BAŞBAKAN YARDIMCISI Dİ MAİO TÜRKİYE'YE TEŞEKKÜR ETTİ

Türkiye, koronavirüsle mücadele kapsamında İspanya ve İtalya'ya yardımlarını ulaştırdı. Türkiye'nin uçakla gönderdiği sağlık malzemelerinin Roma'ya ulaşmasının ardından İtalya Başbakan Yardımcısı Luigi Di Maio, Twitter hesabından teşekkür etti.

"DOSTLAR KARA GÜNLER İÇİNDİR"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin yardımlarından dolayı Twitter hesabından teşekkür eden İtalya Başbakan Yardımcısı Luigi Di Maio'ya cevap verdi.



Dostlar kara günler içindir.



Hard times reveal true friends.



Gli amici si riconoscono nel momento del bisogno @luigidimaio. Saluti all'Italia, nostro alleato! 🇹🇷🇮🇹 https://t.co/KPFS7zsyYd — Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) April 1, 2020

Bakan Çavuşoğlu, İtalya Başbakan Yardımcısı Luigi Di Maio'ya cevaben "Dostlar kara günler içindir." paylaşımında bulundu.







BAKAN ÇAVUŞOĞLU'NUN DİPLOMASİSİ SÜRÜYOR

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hırvatistan'ın Dış ve Avrupa İşleri Bakanı Gordan Grlic Radman'la telefon görüşmesi yaptı.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu ve Radman görüşmede, ikili ilişkiler ve Türkiye- Avrupa Birliği iş birliğini ele aldı.

Radman'ın ayrıca, Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de 22 Mart'ta meydana gelen 5,3 büyüklüğündeki depreme ilişkin dayanışma ifadelerinden dolayı Mevlüt Çavuşoğlu'na teşekkür ettiği de bildirildi.

Çavuşoğlu, gün içinde Estonya Dışişleri Bakanı Urmas Reinsalu ile de bir telefon görüşmesi yaptı.