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koronavirüsün yayılımının önüne geçmek amacıyla alınan önlemleri açıkladı

Başkanı Twitter hesabından koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılımının önüne geçmek amacıyla alınan önlemlerin yer aldığı bir paylaşım yaptı.

  • Güncel
  • 01.04.2020 23:31
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  • Son Güncelleme: 01.04.2020 23:33
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Altun'dan Kovid-19 açıklaması! Önlemleri açıkladı

Başkanı , koronavirüs salgınının yayılımını önlemek amacıyla alınan önlemleri açıkladı.

Altun paylaşımında, "Koronavirüs'ün yayılımının önüne geçme amacıyla hem ulusal hem küresel çapta önlemlerimizi ve dayanışmamızı artırarak, mücadelemizin hiçbir boyutunu atlamadan, toplumumuzun tüm kesimlerini gözeterek önlemlerimizi almaya devam ediyoruz" ifadelerine yer verdi.



İşte Fahrettin Altun'un alınan önlemlere dair yaptığı o paylaşım;

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