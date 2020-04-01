Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, koronavirüs salgınının yayılımını önlemek amacıyla alınan önlemleri açıkladı.



Altun paylaşımında, "Koronavirüs'ün yayılımının önüne geçme amacıyla hem ulusal hem küresel çapta önlemlerimizi ve dayanışmamızı artırarak, mücadelemizin hiçbir boyutunu atlamadan, toplumumuzun tüm kesimlerini gözeterek önlemlerimizi almaya devam ediyoruz" ifadelerine yer verdi.







İşte Fahrettin Altun'un alınan önlemlere dair yaptığı o paylaşım;

Koronavirüs'ün yayılımının önüne geçme amacıyla hem ulusal hem küresel çapta önlemlerimizi ve dayanışmamızı artırarak, mücadelemizin hiçbir boyutunu atlamadan, toplumumuzun tüm kesimlerini gözeterek önlemlerimizi almaya devam ediyoruz. pic.twitter.com/Lja1VA0KRp — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) April 1, 2020