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Son dakika: İnfaz düzenlemesinde flaş gelişme! ve açıklama yapacak

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, 'nin üzerinde çalıştığı, infaz düzenlemesine ilişkin kanun teklifinin çok gecikmeden gündemine geleceğini belirterek, "Bizim de gözümüz kulağımız Meclis'te." ifadelerini kullanmıştı. Gelen son dakika haberine göre, infaz düzenlemesinin bugün AK Parti ve tarafından saat 15.00'te açıklanması bekleniyor.

  • Güncel
  • 31.03.2020 14:09
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  • Son Güncelleme: 31.03.2020 14:21
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İnfaz düzenlemesinde flaş gelişme!

On binlerce vatandaşın merakla beklediği infaz düzenlemesinde artık sona gelindi. Gelen son dakika bilgilerine göre infaz düzenlemesinin bugün ve tarafından saat 15.00'te açıklanması bekleniyor.

BAKAN GÜL AÇIKLAMIŞTI
İnfaz düzenlemesinin 'de kanunlaşarak yürürlüğe gireceğini, düzenlemeyle ilgili AK Parti ve MHP'nin ortak çalışmalar yaptığını dile getiren Gül, Cumhurbaşkanı 'ın da iradesi çerçevesinde teklifin Meclis'e gönderileceğini bildirmişti.

Bakan Gül, "Bizim de gözümüz kulağımız Meclis'te. Çok gecikmeden Meclis gündemine gelecek. Meclis'te bunun kanunlaşmasını bekliyoruz. Meclis kendi gündemiyle bunu belirlemiş olacak." ifadesini kullanmıştı.

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