On binlerce vatandaşın merakla beklediği infaz düzenlemesinde artık sona gelindi. Gelen son dakika bilgilerine göre infaz düzenlemesinin bugün AK Parti ve MHP tarafından saat 15.00'te açıklanması bekleniyor.





BAKAN GÜL AÇIKLAMIŞTI

İnfaz düzenlemesinin TBMM'de kanunlaşarak yürürlüğe gireceğini, düzenlemeyle ilgili AK Parti ve MHP'nin ortak çalışmalar yaptığını dile getiren Gül, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da iradesi çerçevesinde teklifin Meclis'e gönderileceğini bildirmişti.

Bakan Gül, "Bizim de gözümüz kulağımız Meclis'te. Çok gecikmeden Meclis gündemine gelecek. Meclis'te bunun kanunlaşmasını bekliyoruz. Meclis kendi gündemiyle bunu belirlemiş olacak." ifadesini kullanmıştı.