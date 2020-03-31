Bugünkü
Takvim

Son dakika: Grip olan bir kişi corona virüse yakalanır mı? Uzmanlardan kritik uyarı!

Son dakika haberleri... Dünya genelinde 6 kıtada görülen yeni tip 800 biniaşkın kişiye bulaştı. Damlacık yoluyla bulaşan koronavirüsün yaz aylarında etkisini kaybedeceği ifade edilirken korunma yöntemlerinin çok önemli olduğunu söylendi. Antartika hariç tüm dünyaya bulaşan koronavirüsün belirtileri insanlar tarafından en çok araştırılan konu oldu. Tüm bu gelişmeler yaşanırken farklı bir solunum virüsüne sahip insanların koronavirüse yakalanmayacağı iddiası gündeme bomba gibi düştü. Peki grip olan bir kişi koronavirüse yakalanır mı? İşte uzmanların cevabı….

  • Güncel
  • 31.03.2020 14:56
  •  - 
  • Son Güncelleme: 31.03.2020 15:17
ABONE OL

İtalyan virolog Roberto Burioni, mart ayının ortalarında, yaz aylarında daha sıcak havanın dünya çapında en az 39 bin insanının ölümüne neden olan corona virüs pandemisini frenlmeye yardımcı olacağı iddialarını reddetti.

CORONA VİRÜSE SAHİP 5 KİŞİDEN 1'İNDE FARKLI BİR SOLUNUM VİRÜSÜ DE VAR
Öte yandan, Stanford Tıp Fakültesi'nde acil tıp klinik profesörü Ian Brown tarafından yapılan bir ön analiz, Covid-19'dan muzdarip 5 kişiden 1'inde diğer solunum virüslerinin de bulunduğunu ortaya koydu.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haberler Güncel Son dakika: Grip olan bir kişi corona virüse yakalanır mı? Uzmanlardan kritik uyarı!
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri