Son dakika: Grip olan bir kişi corona virüse yakalanır mı? Uzmanlardan kritik uyarı!

İtalyan virolog Roberto Burioni, mart ayının ortalarında, yaz aylarında daha sıcak havanın dünya çapında en az 39 bin insanının ölümüne neden olan corona virüs pandemisini frenlmeye yardımcı olacağı iddialarını reddetti.

CORONA VİRÜSE SAHİP 5 KİŞİDEN 1'İNDE FARKLI BİR SOLUNUM VİRÜSÜ DE VAR

Öte yandan, Stanford Tıp Fakültesi'nde acil tıp klinik profesörü Ian Brown tarafından yapılan bir ön analiz, Covid-19'dan muzdarip 5 kişiden 1'inde diğer solunum virüslerinin de bulunduğunu ortaya koydu.