Çin'de ortaya çıkan ve büyük bir hızla dünya geneline yayılarak bugüne kadar 800 bin insanı enfekte eden koronavirüs salgını sağlık sistemini ve ekonomik dengeleri alt üst etmeye devam ediyor. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından pandemi (küresel salgın) ilan edilen koronavirüsten bugüne kadar dünya genelinde 37 binden fazla insan hayatını kaybederken, ülkemizde ise 162 vatandaşımız salgın nedeniyle vefat etti.

Koronavirüs salgınının korkutucu boyutlarda ve hızla dünyayı etkisi altına alması sonrası milyarlarca kişi umutla "aşı ve ilaç bulundu" haberini bekliyor. Her gün "Koronavirüsün ilacı var mı? Koronavirüsün aşısı bulundu mu?" sorularını soran kişiler bu konudaki gelişmeleri merakla bekliyor.

Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve Yazarı Ergün Diler, salgının ilk gününden bu yana köşesinde koronavirüsle ilgili çarpıcı yazılar yazarken bugün kaleme aldığı yazıda dikkat çeken satırlara yer verdi. Koronavirüsün ilacının var olduğunu söyleyen Diler, salgını kurgulayan ekibin ilacın piyasaya çıkmasına henüz izin vermediğini yazdı.

İşte Ergün Diler'in "Dolar hesabı" başlıklı yazısının o bölümü

Coronavirüs'ün etkisi daha ne kadar sürecek? Dünya bu sorunun cevabını merak ediyor. Ancak öyle anlaşılıyor ki Coronavirüs, Amerika Birleşik Devletleri'nde de etkili olacak. Ciddi ölümler sonrasında gerilemeye başlayacak. Akıllara gelen diğer soru şu! CORONA'ya karşı ilaç yok mu? ABD'de bazı özel isimler şöyle cevap veriyor: Küba'da yıllar önce geliştirilen Interferon Alfa 2b, Amerikan İlaç Dairesi tarafından da Covid-19'u yok ettiği onaylandı. Interferon Alfa 2b kullanan yaşlı hastalar dahi iyileşti. Ancak bu virüsü kurgulayan ekip, etkilerinin birkaç ay daha sürmesini istiyor.

Yani iddiaya göre COVID-19'u bitiren ilaç var ama zamanı bekleniyor...

İlaç var ya da yok....

ERGÜN DİLER'İN YAZISININ TAMAMINI OKUMAK İÇİN TIKLAYIN

BAKAN KOCA'DAN AŞI VE İLAÇ AÇIKLAMASI (23 MART)

Aşı geliştirme çalışmalarına destek veriyoruz. Türkiye risk alanını daralttı. Biz başka bir ülke olmayacağız. Bu zor günleri aşma fırsatımız var. Şimdi tedbir ve evde zaman geçirme zamanıdır. Mümkün olduğunca az temas kuruyoruz. En güvenilir çözümün evde kalmak olduğunu unutmayalım.



Şu süreçte iyileşen vakalarımız var. 14 günlük zaman dilimi geçmesi gerekiyor. Önümüzdeki günlerde iyileşen vakalarımızı açıklamış olacağız. Bu dönemde özellikle bu sabah itibariyle Çin'de kullanılmış olan özel bir ilaçtan sonuç aldıkları iddiası olan özellikle yoğun bakım hastalarında kullanılmasının bilgilerinin olduğunu bildiğimiz ilaçla ilgili de bu sabah yeterli miktarda Çin'den getirmiş olduk. Şu dönemde Çin'den getirebilir olduk. Çin'den bilim insanlarıyla bilgi akışını sağlamak üzere prensipte anlaştık. Sabah gelen ilacın da bugün gelen itibariyle başlandığını özellikle ifade etmek istiyorum. İlacın etkisini önümüzdeki günlerde göreceğiz. Şu dönemde dünyada geçmiş dönemde ve şu an sonuç alınan ve kullanılan ilaçlar dahil olmak üzere yakından takip ettiğimizi ifade etmek istiyorum.



DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ: EN ERKEN AŞI MART 2021'DE (22 MART)

BBC'ye konuşan Dünya Sağlık Örgütü'den Mike Ryan, Koronavirüs aşısının geliştirilmesi için en erken bir yıl beklenmesi gerektiğini ancak aşının mutlaka bulunacağını söyledi. Salgının yalnızca yaşlıları tehdit eden bir hastalık olmadığını, orta yaştaki insanlarda da dikkate değer etkilerinin görüldüğünü aktaran Ryan, "Herkese test yapılmasına ihtiyacımız yok" dedi.