Corona virüsle ilgili yapılan araştırmalar arttıkça yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. Corona virüsle ilgili yapılan son araştırmalarda, virüsün neden hızlı yayıldığını gösteren nitelikte bilgiler yer alıyor. İzlanda'da yapılan corona virüs araştırmaları, pozitif vakaların neredeyse yarısında hiçbir belirtinin olmadığını ortaya çıkardı. Prof. Dr. İlyas Dökmetaş ve Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, İzlanda'da yapılan yeni bir koronavirüs araştırmasının sonuçlarını paylaşıp uyardı. İki uzman, "Karşınızdaki herkesin hasta olduğunu düşünerek mesafenizi koruyun" dedi.