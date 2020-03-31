Bugünkü
Takvim

le ilgili şoke eden detay! Vakaların yarısında koronavirüs belirtisi görülmüyor!

İlk olarak ’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve Antartika hariç tüm kıtalarda görülen yeni tip dünyayı etkisi altına aldı. Dünya Sağlık Örgütü’nün küresel salgın olarak ilan ettiği koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 40 bine dayandı. Koronavirüsü durdurmak için dünya genelinde bir dizi araştırmalar başladı. Koronavirüsle ilgili İzlanda’da yapılan bir araştırma pozitif vakaların neredeyse yarısının hiçbir belirtiyi göstermediğini ortaya çıkardı. Konuyu değerlendiren Üyesi , "Karşınızdaki herkesin hasta olduğunu düşünerek mesafenizi koruyun" ifadelerini kullandı.

  • Güncel
  • 31.03.2020 10:36
  •  - 
  • Son Güncelleme: 31.03.2020 10:40
ABONE OL

Corona virüsle ilgili yapılan araştırmalar arttıkça yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. Corona virüsle ilgili yapılan son araştırmalarda, virüsün neden hızlı yayıldığını gösteren nitelikte bilgiler yer alıyor. İzlanda'da yapılan corona virüs araştırmaları, pozitif vakaların neredeyse yarısında hiçbir belirtinin olmadığını ortaya çıkardı. Prof. Dr. İlyas Dökmetaş ve Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, İzlanda'da yapılan yeni bir koronavirüs araştırmasının sonuçlarını paylaşıp uyardı. İki uzman, "Karşınızdaki herkesin hasta olduğunu düşünerek mesafenizi koruyun" dedi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haberler Güncel Koronavirüsle ilgili şoke eden detay! Vakaların yarısında koronavirüs belirtisi görülmüyor!
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri