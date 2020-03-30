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Japon bilim insanları coronavirüs ilacı için tarih verdi

Japon bilim insanları, pankreas iltihabı ilacı "Nafamostat Mesylate"in korona virüsü tedavisinde kullanılabilmesi için klinik çalışmaların Nisan ayında başlayacağını açıkladı.

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Japonya’da umut
Japon bilim insanları, pankreas iltihabı ilacı "Nafamostat Mesylate"in korona virüsü tedavisinde kullanılabilmesi için klinik çalışmaların Nisan ayında başlayacağını açıkladı. 'da daha önce virüse iyi geldiği açıklanan AIDS, astım, ebola ve grip ilaçları ile birlikte korona virüsüne karşı tedavi umutları da arttı. Nafamostat Mesylate adlı ilacın klinik testlerine Nisan ayında başlayacağı öğrenildi.

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