Türkiye'nin gözü bu toplantıda! Bilim Kurulu bir araya geliyor

Sağlık Bakanlığının Bilkent Yerleşkesi'nde yapılacak toplantıda, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) ilişkin Türkiye'de vaka sayının artması nedeniyle alınabilecek yeni tedbirler ve pozitif vakaların durumu ele alınacak.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından son duruma ilişkin açıklama yapması bekleniyor.
VEFAT SAYISI 131'E YÜKSELDİ
Türkiye'de 11 Mart'ta görülen ilk koronavirüs vakasının ardından geçen süreçte 131 kişi hastalık nedeniyle hayatını kaybetti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından dün yapılan açıklamada, son 24 saatte 9 bin 982 test yapıldığını ve 1815 yeni vaka tespit edildiğini belirtirken; 23 kişinin ise hayatını kaybettiğini açıklamıştı. Bu verilerle birlikte toplam vaka sayısı 9217'ye, vefat sayısı ise 131'e yükseldi.
Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu, her akşam yenilenen verilerle AŞAĞIDA PAYLAŞTIĞIM LİNKTEN ve buradan görebilirsiniz— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) March 29, 2020
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