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Türkiye'nin gözü bu toplantıda! bir araya geliyor

vakalarının Türkiye'de görüldüğü ilk günden bu yana yoğun bir şekilde çalışan Koronavirüs , bugün saat 13.30'da Sağlık Bakanlığı Bilkent Yerleşkesi'nde bir araya gelecek. Toplantıda salgının son durumu masaya yatırılacak ve alınabilecek yeni tedbirlerin görüşülecek.

  • Güncel
  • 30.03.2020 10:48
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  • Son Güncelleme: 30.03.2020 10:53
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Türkiye'nin gözü bu toplantıda! Bilim Kurulu bir araya geliyor

nın Bilkent Yerleşkesi'nde yapılacak toplantıda, yeni tip e (Kovid-19) ilişkin Türkiye'de vaka sayının artması nedeniyle alınabilecek yeni tedbirler ve pozitif vakaların durumu ele alınacak.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, Toplantısı'nın ardından son duruma ilişkin açıklama yapması bekleniyor.

VEFAT SAYISI 131'E YÜKSELDİ
Türkiye'de 11 Mart'ta görülen ilk koronavirüs vakasının ardından geçen süreçte 131 kişi hastalık nedeniyle hayatını kaybetti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından dün yapılan açıklamada, son 24 saatte 9 bin 982 test yapıldığını ve 1815 yeni vaka tespit edildiğini belirtirken; 23 kişinin ise hayatını kaybettiğini açıklamıştı. Bu verilerle birlikte toplam vaka sayısı 9217'ye, vefat sayısı ise 131'e yükseldi.

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