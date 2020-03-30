Koronavirüs salgını kapsamında alınan tedbir nedeniyle şehirlerarası ulaşıma kısıtlama getirildi. Buna göre şehirlerarası ulaşım bazı şartlara bağlandı. O şartları sağlayan kişilerin de "Seyahat İzin Belgesi" alması zorunlu tutuldu. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nden yapılan açıklamada, Seyahat İzin Belgesi'ne başvuruların e-Devlet üzerinden de yapılabileceği duyuruldu.

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nden yapılan açıklamada, "Koronavirüs tedbirleri kapsamında seyahat edecek vatandaşlarımızın artık kaymakamlıklara gitmesine gerek kalmadı. Seyahat İzin Belgesi başvuruları e-Devlet Kapısında." denildi.

SEYAHAT İZİN BELGESİ NEDİR?

Koronavirüs tedbirleri kapsamında yolcuların toplu ulaşım araçları ile şehir değiştirmesi şehirlerarası seyahat izin belgesine bağlandı. Bu belge olmadan otobüs veya uçakla seyahat eden yolculara ya da şirkete ceza kesiliyor.

SEYAHAT İZİN BELGESİ NEREDEN NASIL ALINIR?

İller arasında seyahat etmesi zorunlu olan vatandaşlar, valilerin/kaymakamların koordinesinde oluşturulacak Seyahat İzin Kurulu'na başvurarak seyahat belgesi düzenlenmesi talebinde bulunacaklardır. Talebi uygun görülenlere "şehirlerarası otobüs seyahat izin belgesi" belgesi düzenlenecektir.



Seyahat İzin Kurulu vali/kaymakamın belirleyeceği kamu görevlisinin başkanlığında, emniyet temsilcisi, belediye temsilci, otogar sorumlusu ve ilgili meslek odası temsilcisi yoksa konuya ilişkin sivil toplum temsilcisinden oluşacaktır. Bu kurullar otogarlarda görev yapacak, bu amaçla görevin niteliğine uygun yerlerin tahsis edilmesi sağlanacaktır.



Seyahat etmesine izin verilen otobüslerdeki yolcuların ve personelin sağlık kontrollerinin yapılması amacıyla otogar çıkışlarında sağlık kontrol noktaları oluşturulacak. Otobüsle yolculuk yapacak vatandaşların listesi, telefonları, gidecekleri yerlerdeki adreslerini belirtilen yolcu listeleri gidilecek ildeki Valiliğe bildirilecektir. Yolculuğuna izin verilen otobüsler ancak il otogarlarında duracak ve o illerin valiliklerince seyahat etmesine izin verilen yolcuları boş yer olması durumunda alabileceklerdir.

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