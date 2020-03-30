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Son dakika: 'ya ağır darbe! , ve 'nın operasyonuyla etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi... 'nın karar alma organlarından sözde önderlik koesi/yürütme konseyi üyesi , MİT ve 'nın operasyonuyla etkisiz hale getirildi

  • Güncel
  • 30.03.2020 10:36
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  • Son Güncelleme: 30.03.2020 10:53
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PKK'ya ağır darbe! MİT ve TSK'dan nokta atışı

'nın karar alma organlarından sözde önderlik koesi/yürütme konseyi üyesi , MİT ve 'nın operasyonuyla etkisiz hale getirildi.

ETKİSİZ HALE GETİRİLEN EN ÜST DÜZEY KADIN
Güvenlik kaynakları, PKK/KCK'lı terörist Bilen'in, bugüne kadar etkisiz hale getirilen en üst düzey kadın örgüt mensubu olduğunu bildirdi.




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