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: açıkladı: 39 yerleşim yerinde

ndan yapılan açıklamasına göre 18 ildeki 1 belde, 6 mahalle, 28 köy ve 4 mezrada olmak üzere 39 yerleşim yerinde uygulanmaktadır.

  • Güncel
  • 30.03.2020 15:18
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  • Son Güncelleme: 30.03.2020 15:28
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Bakanlıktan flaş korona karantinası açıklaması

, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, 18 ildeki bir belde, 6 mahalle, 28 köy ve 4 mezra olmak üzere 39 yerleşim yerinde uygulandığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, bugün saat 15.15 itibarıyla Türkiye genelinde 39 yerleşim yerinde, mülki idare amirleri başkanlığındaki il ve ilçe hıfzıssıhha kurulları kararıyla karantina uygulamasının yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Karantina, 18 ilimizdeki 1 belde, 6 mahalle, 28 köy ve 4 mezra olmak üzere toplam 39 yerleşim yerinde uygulanmaktadır. Söz konusu karantina uygulamaları tedbir amaçlı olup, koronavirüs salgınının yayılarak vatandaşlarımızın hayatını tehdit etmesini engellemek ve yerleşim yerlerindeki sosyal izolasyonu sağlamak üzere alınmıştır."

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