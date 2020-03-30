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Son dakika: 'daki karantina yurdunda hakaret içerikli yayın yapan 3 kişi adliyeye sevk edildi

Son dakika jhaberi... ’da yurt dışından getirildikleri öğrenci yurdunda karantina altındayken üzerinden yaptıkları ve ’ne küfür ettikleri canlı yayın sonrası gözaltına alınan 3 kişi, adliyeye sevk edildi.

  • Güncel
  • 30.03.2020 15:52
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  • Son Güncelleme: 30.03.2020 16:26
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Karantina yurdunda hakaret skandalında flaş!

Edinilen bilgiye göre, Korona virüs salgını sonrasında yurtdışından 'ya gelen yaklaşık 500 kişi, 14 gün boyunca karantina altında tutulacakları Hayreddin Tokadi na yerleştirildi. Yurtdışından gelen Furkan A. isimli bir kişi, hesabından canlı yayın yaptığı sırada daha önce yurtta kalan kız öğrencilerin eşyalarını karıştırdı. Gelen tepkiler üzerine Furkan isimli gencin canlı yayınını kapatması üzerine başka bir öğrenci arkadaşlarıyla birlikte yeni bir canlı yayın başlattı.

Açılan canlı yayında, yurdun erkek yada kız yurdu olup olmadığını bilmediklerini, eşyaların da yanlışlıkla karıştırıldığını söyleyen öğrencilerden M. isimli bir genç 'ne hakaretlerde bulunarak küfür etti. Yaşanan olayların ardından Türkiye Cumhuriyeti'ne hakaret ve küfür eden Nuri M. ve beraberindeki 3 kişi, hakkında Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma açılarak gözaltına alınmaları talimatı verildi.



HIZLI TEST YAPILARAK GÖZALTINA ALINDILAR
ve 'dan geldikleri öğrenilen ve haklarında gözaltı kararı verilen Mehmet Nuri M., M.K.K. ve M.Y. isimli gençlerin kan örnekleri alınarak korona virüs testi yapılması için Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gönderildi. Yapılan testlerin negatif çıkması üzerine özel kıyafetlerle yurda giren polis ekipleri 3 genci kelepçeleyerek gözaltına aldı. Öğrenciler, ifadeleri alınmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldüler.



ADLİYENİN OTOPARKINDAN SOKULDULAR
Emniyet Müdürlüğü'nde 2 gün süren sorgularının ardından 3 öğrenci geniş güvenlik önlemi altında Bolu Adliyesi'ne getirildi. Öğrencilerin, yurttan gözaltına alınmaları ve emniyet müdürlüğüne götürülmeleri sırasında vatandaşların sert tepkisi nedeniyle, adliyede herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için öğrenciler otoparktan adliyeye sokuldu.

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