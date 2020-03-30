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Son dakika: Valiliği "askerlerin koronavirüse yakalandığı" iddialarını yalanladı

Son dakika haberi... Valiliğinden bazı basın, yayın organları ve da yer alan "11 askerin koronavirüse yakalandığı" haberlerinin asılsız olduğu bildirildi.

  • Güncel
  • 30.03.2020 12:11
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  • Son Güncelleme: 30.03.2020 12:17
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Valilikten askerlerde korona iddialarını yanıt

Valilikten yapılan açıklamada, söz konusu haberin ve bazı basın, yayın organlarında giderek yayıldığı belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İlimiz Yüksekova ilçesinde '200 askerin bulunduğu bir bölükte 11 askerin koronavirüse yakalandığı ve askerlerimizin aynı koğuşta dip dibe yattığı' şeklindeki haberler tamamen asılsız olup gerçeği yansıtmamaktadır. Askerlerimizin toplu olarak kaldığı yerlerde sayı azaltılarak temin edilen yurt ve otellere yerleştirilmişlerdir. Ülkemizde hızla yayılan Kovid-19 virüsüne karşı ilimiz genelinde devam eden süreç ile ilgili gerekli tedbirler alınmıştır."

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