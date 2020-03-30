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Son dakika: Umre'den dönenler hakkında flaş karar! Bir hafta daha karantina!

Son dakika haberleri... Umre için gittikleri 'dan döndükten sonra 'daki 2 Kredi ve yurduna yerleştirilen ve 14 gün karantina süresi dolanlardan bazılarının dün yapılan 'Kovid-19' testinin pozitif çıkması sonucu kararıyla tahliye işlemi 1 hafta ertelendi.

  • Güncel
  • 30.03.2020 11:14
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  • Son Güncelleme: 30.03.2020 11:16
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Umre'den dönenler hakkında flaş karar!

'nca Corona Virüs tedbirleri kapsamında umreden dönenlerin Kredi 'na (KYK) bağlı yurtlara yerleştirilmesine karar verilmesiyle 'daki 2 yurda, 15 Mart'ta 2 bin 200 kişi getirildi.

Havalimanında ve yurda yerleştirilirken sağlık kontrolünden geçirilenlerden evli çiftler dışında herkes ayrı odalara alındı. 14 günlük karantina süresi boyunca yaklaşık 500 polis, yurtta güvenlik önlemi alıp bina içinde katlarda ve çevrede nöbet tuttu.

Karantina süresi dolanlardan 'Kovid-19' testi negatif çıkanların dün evlerine gönderilmesi planlandı. Önce il dışındakilerin tahliye edilmesi için dün yurt önüne otobüsler getirildi. Tahliye edilecek kişilere de 14 gün evde karantinada kalmaları için tebligat imzalatıldı. Ancak aralarında 'Kovid-19' testi pozitif çıkanların da olması üzerine kararıyla tahliye işlemlerinin 1 hafta ertelendiği öğrenildi.

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