Coronavirüs tüm dünyaya yayıldı. Türkiye, yurt dışındaki vatandaşlarını unutmadı. Ülkeye getirip karantina uyguladı. Bolu'da ise pes dedirten bir olay yaşandı. Coronavirüs salgının ardından yurt dışından gelen yaklaşık 500 kişi, geçen günlerde Bolu'da 14 gün boyunca karantina altında tutulacakları yurdu yerleştirildi.
Bolu Ülkü Ocakları Başkanı İsmail Akgül, beraberindeki bir grupla karantina altındaki yurdun önüne giderek, tepki gösterdi.
Olayların ardından Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı da konuyla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu. Başsavcılıktan yapılan açıklamada, "Yurt dışından getirilip Bolu'da yurtta karantina altına alınan öğrencilerin söz konusu paylaşımları nedeniyle soruşturma başlatılmış olup, karantina süresi sonunda haklarında adli işlem yapılacaktır" denildi.
Gençler, öğrencilerin eşyalarını karıştırdı. O anları sosyal medyada yayınladı.
Furkan A. sosyal medya hesabından canlı yayın yaptı. Okulların tatil edilmesiyle evlerine giden kız öğrencilerin eşyalarını karıştırdı. Mehmet Nuri B. isimli bir genç de devleti aşağılayan ifadelerde bulundu.
Bolu Ülkü Ocakları Başkanı İsmail Akgül, beraberindeki bir grupla karantina altındaki yurdun önüne giderek, tepki gösterdi.
Olayların ardından Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı da konuyla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu. Başsavcılıktan yapılan açıklamada, "Yurt dışından getirilip Bolu'da yurtta karantina altına alınan öğrencilerin söz konusu paylaşımları nedeniyle soruşturma başlatılmış olup, karantina süresi sonunda haklarında adli işlem yapılacaktır" denildi.
Gençler, öğrencilerin eşyalarını karıştırdı. O anları sosyal medyada yayınladı.
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