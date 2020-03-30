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Son dakika: Bayındırlık ve İskan koronavirüse yakalandı!

’de ortaya çıkan yeni tip koronavirüs dünyayı etkisi altına aldı. Dünya genelinde 700 bini aşkın kişiye bulaşan koronavirüs 33 bin kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu. Ölümcül virüs futbolculardan, oyunculara, akademisyenlerden siyasetçilere birçok kişiye bulaştı. Gelen son dakika haberine göre, İzmir’in Tire ilçesinde yaşayan Bayındırlık ve İskan ve eşi ’nun da koronavirüs testi pozitif çıktı. Çulhaoğlu yaptığı açıklamada, ”Piyango bize vurdu” ifadelerini kullandı.

  • Güncel
  • 30.03.2020 14:39
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  • Son Güncelleme: 30.03.2020 14:42
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Eski bakan koronavirüse yakalandı!

Bayındırlık ve İskan , 'li Tire ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi ile eşi 'nun Covid-19 testinin pozitif çıktığı belirtildi.

Bunun üzerine Halil Çulhaoğlu ve eşi Ayfer Çulhaoğlu, evinde karantinaya alındı. Tire'de eczacılık yapan Çulhaoğlu, DHA'ya yaptığı açıklamada, geçen gün corona virüs sebebiyle ilçede hayatını kaybeden vatandaşın, 20 Mart 2020'da eczaneye gelerek ilaç aldığını ve kendisiyle temas ettiğini söyleyerek, virüsün bu şekilde bulaştığını tahmin ettiğini kaydetti.

PİYANGO BİZE VURDU
Çulhaoğlu, "Eşimde ve bende corona virüs testi pozitif çıktı. Şu anda sağlık durumumuz iyi. Geçtiğimiz gün Tire'de corona virüs sebebiyle hayatını kaybeden vatandaş, 20 Mart'ta eczaneye gelmişti. Bir reçete verdi. Elimde eldiven vardı ama acaba ondan mı bulaştı diye düşünüyorum. O kadar dikkat ediyoruz ama çok bulaşıcı bir hastalık maalesef. Eczaneye de çok az gitmeme rağmen, o gün piyango bize vurdu" dedi.

"ÇOK DİKKATLİ DAVRANIYORDUM AMA BANA DA BULAŞTI"
Eşiyle birlikte evde karantinada olduğunu belirten Çulhaoğlu, şunları söyledi:

''Tedavimiz sürüyor. Doktorumuz ilgileniyor. İlaçlarımızı içiyoruz. Dua ediyoruz. Herkesin de dualarına ihtiyacımız var. Önlem almak çok önemli. Yetkililerin tüm önerilerini dikkate alın. Ben çok dikkatli davrandığımı düşünüyordum ama bana da bulaştı. Herkese bulaşabilir. Evden kesinlikle çıkmamız gerekiyor. Bana bulaşmaz demeyin, evden kesinlikle çıkmayın."

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