Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, Türk bankacılık sektörünün toplam aktif büyüklüğü şubat sonu itibarıyla 2019 sonuna göre yüzde 4,9 artışla 4 trilyon 712 milyar 688 milyon lira oldu.

BDDK tarafından, şubat ayına ilişkin "Türk Bankacılık Sektörünün Konsolide Olmayan Ana Göstergeleri" raporu yayımlandı. Rapora göre, şubat sonunda Türk bankacılık sektörünün aktif büyüklüğü 4 trilyon 712 milyar 688 milyon lira düzeyinde gerçekleşti. Sektörün aktif toplamı 2019 sonuna göre 221 milyar 870 milyon lira arttı.

Söz konusu dönemde, en büyük aktif kalemi olan krediler 2 trilyon 772 milyar 411 milyon lira, menkul değerler 711 milyar 310 milyon lira oldu.

2019 sonuna göre sektörün aktif büyüklüğü yüzde 4,9, krediler toplamı yüzde 4,4, menkul değerler toplamı da yüzde 7,6 arttı. Bu dönemde kredilerin takibe dönüşüm oranı yüzde 5,2 oldu.

SEKTÖRÜN NET KARI 15 MİLYAR 130 MİLYON LİRA OLDU

Bankaların kaynakları içinde, en büyük fon kaynağı durumunda olan mevduat 2019 sonuna göre yüzde 4,7 artışla 2 trilyon 687 milyar 886 milyon liraya yükseldi.

2019 sonuna göre özkaynak toplamı yüzde 3,9 artışla 511 milyar 346 milyon lira olurken, şubat itibarıyla sektörün dönem net karı 15 milyar 130 milyon lira, sermaye yeterliliği standart oranı ise yüzde 17,71 seviyesinde gerçekleşti.