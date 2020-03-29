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KK koronavirüsü fırsat bildi! HDP'li vekil sokak sokak gezerek halkı kışkırttı!

’de ortaya çıkan ve 6 kıtayı adeta esir alan yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 30 bini aştı. Birçok ülke sokağa çıkma yasağı ilan ederken bazı ülkeler ise kararı aldı. ’de Dünya Sağlık Örgütü’nün küresel salgın olarak ilan ettiği yeni tip koronavirüs ile ilgili bir dizi önlemler aldı. Türkiye koronavirüsle mücadelede birlik olmuşken KK ölümcül virüs üzerinden algı operasyonu yapmaya başladı. HDP Milletvekili , sokak sokak gezerek “Hükümet Kürt halkı ölsün istiyor” diye vatandaşları kışkırtmaya çalıştı.

  • Güncel
  • 29.03.2020 14:31
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  • Son Güncelleme: 29.03.2020 14:34
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HDPKK koronavirüsü fırsat bildi! Sokak sokak gezerek...

Koronavirüs pandemisine karşı ilk günden bu yana olağan çabalarla salgının büyük bir hızla yayılmasına engel olarak dünyadaki bir çok ülkeye nazaran daha tedbirli bir görüntü çiziyor. Başkan Erdoğan başta olmak üzere ilgili bütün bakanlıklar koronavirüse karşı her gün yeni önlemleri duyurmasına ve vatandaşlara tedbirli olma yönündeki çağrılarına rağmen bu durumu manipüle etmek isteyen Milletvekili , sokağa çıkarak megafonla vatandaşları devlete karşı kışkırtmaya kalktı.

VATANDAŞLARI DEVLETE KARŞI GALEYANA GETİRME ÇABASI
HDP sokak sokak gezip "Hükümet istiyor ki Kürt halkı ölsün. Bu yüzden burada sizin i tedbir almıyor." diye anons yaptırıyor. Bu durumu kendi hesaplarından 'Tedbirli olalım, virüs değil tedbirsizlik öldürür' şeklinde paylaşan HDP'liler işin gerçek yüzünü de saklamaya kalkıyor.

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